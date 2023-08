Musumeci: "Io responsabile per l'incendio dell'aeroporto di Catania? Chi mi accusa è un ignorante"

"Non ho alcuna competenza. Se ne occupano altre amministrazioni dello stato". dice il ministro per la Protezione civile ed ex presidente della Sicilia. Nei giorni scorsi era stato Urso a sollevare dubbi sulla gestione dello scalo

"Chi mi critica è un ignorante perché io non ho alcuna competenza": dice il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, rispondendo alle accuse lanciate negli scorsi giorni da Adolfo Urso sull'aeroporto di Catania, chiuso da giorni dopo l'incendio che ha bloccato l'intera struttura: il ministro del Made in Italy contestava la passata gestione dello scalo e la "programmazione infrastrutturale che spettava a Sac, al fine di fare di Catania un Hub internazionale". Una progettazione che secondo Urso non è stata messa in campo e in cui la regione siciliana avrebbe dovuto avere un ruolo di primo piano.

Musumeci, che fino al 13 ottobre dello scorso anno ha ricoperto la carica di presidente della Regione Sicilia, si difende spiegando che quella sull'aeroporto "non è competenza mia, se ne occupano altre amministrazioni dello stato". E quanto alla data di apertura dell'aeroporto di Catania, fissata per il 2 agosto dopo l'incendio che ha bloccato l'intera struttuttura, Musumeci risponde: "Non so dirvelo, non è di mia competenza - ripete ancora una volta, prima di concludere -. Ma lo spero".