Salvini silente su visita di Meloni a Biden. I suoi: "Successo del governo. Ma tifiamo per i repubblicani"

La consegna ufficiale è far dire ai suoi: “Il viaggio della Meloni è stato un successo non solo personale, ma di tutto il governo”. Ma Matteo Salvini, in questa sua nuova veste di ministro tecnico, tutto conferenze, cantieri, caschetti antinfortunistici e gilet catarifrangenti, s’è dimenticato lui stesso di complimentarsi pubblicamente. Ché in effetti sarebbe strano vederlo lodare il vis-à-vis con Biden, lui che ancora lo scorso anno ripeteva: “Con Trump in Ucraina ci sarebbe la pace”. Tanto che a un anno dalle presidenziali tra i leghisti c’è chi come l’ex viceministro Guglielmo Picchi dice: “Un conto sono i rapporti istituzionali. Un altro quelli politici. E noi continuiamo a simpatizzare per la vittoria del Gop”.

