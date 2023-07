A ottant'anni dalla nascita della Dc, tra statalismo e popolarismo

Luglio è mese fatidico per la storia della Democrazia cristiana. Nel luglio di ottant’anni fa prese corpo il processo di fondazione e nel luglio di trent’anni fa ne fu decretata la dissoluzione. Il luglio del 1943, mese cruciale nella storia d’Italia per la caduta del fascismo, è infatti anche il mese in cui furono fissate le basi ideologico-programmatiche della Democrazia cristiana, il partito destinato a governare l’Italia per i successivi cinquant’anni. In quel mese videro la luce due importanti documenti che ne definirono il primo profilo identitario: il cosiddetto Codice di Camaldoli e le Idee ricostruttive della Democrazia cristiana.

