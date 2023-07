Riunirsi parlando di tasse e diseguaglianze. Un appello ai cattolici in Parlamento

La crescita delle disparità in questi ultimi trent’anni è stata drammatica sino al punto che oggi si è poveri anche lavorando. Una situazione che deve essere affrontata a partire dalla cause, dalla mutazione genetica del capitalismo mondiale in cui l’uso finanziario del capitale è ampiamente cresciuto a fronte del suo uso produttivo

Cari amici, nell’anonimato culturale in cui è caduto da tempo il Parlamento della Repubblica, sono convinto che in ciascuno di voi l’impronta genetica della vecchia cultura democristiana e della dottrina sociale della Chiesa abbiano lasciato traccia. A questa traccia io oggi faccio appello perché dinanzi a una riforma del fisco che coinvolge la vita e le speranze delle famiglie e delle imprese italiane si possa riprendere un confronto argomentato partendo dalle attuali difficoltà del paese. La crescita delle disuguaglianze in questi ultimi trent’anni è stata drammatica sino al punto che oggi si è poveri anche lavorando. Uno scenario drammatico che pone fine all’idea liberista di un capitalismo esclusivamente economico in cui il mercato è il migliore redistributore della ricchezza prodotta.