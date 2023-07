Tutti i conti che non tornano al governo spiegati dall'Istat

Il deficit pubblico peggiora: nei primi tre mesi è arrivato al 12,1 per cento del prodotto lordo con un aumento rispetto all’11,3 per cento di un anno prima quando si stava uscendo dalla pandemia. L’Istituto centrale di statistica ha calcolato che è colpa di un calo delle entrate (-0,8 per cento rispetto al prodotto lordo) che si rispecchia in una riduzione della pressione fiscale. Il governo si è dato come obiettivo di scendere al 4,5 per cento, davvero un gran balzo. Comincia ad accendersi un fanalino rosso?

