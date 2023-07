Don Ciotti e l'antimafia a zero spese

I modi di Matteo Salvini sono sempre quelli soliti, non propriamente civili, dalla definizione di “signore in tonaca” (anche perché si tratta di un prete che la tonaca non la mette mai) fino all’invito a “espatriare”. Però nel merito dello scontro tra il ministro delle Infrastrutture e don Ciotti, ad avere torto è il fondatore di Libera. La sdegnata reazione del leader della Lega arriva dopo che il prete attivista antimafia, durante la presentazione di un libro nella Locride, ha attaccato il progetto del Ponte sullo Stretto con questo argomento: “Non unirà solo due coste, ma certamente due cosche”. Il problema in un’affermazione del genere, ovviamente, non è il giudizio sull’opportunità di un enorme investimento infrastrutturale per unire la Calabria alla Sicilia. Ma la giustificazione adottata per non farlo: perché sarebbe un business per la ’ndrangheta e per la mafia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE