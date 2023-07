Santanchè e la sfiducia: "Voglio parlare". Gelo del governo: "Meglio il basso profilo"

Oggi in Senato la mozione di sfiducia alla ministra. I colleghi di FdI: "Non potremo difenderla per sempre". Archiviata la pratica Meloni partirà per gli Usa: domani l'incontro con Biden

“Io voglio parlare: ho già un discorso tosto”, diceva ieri Daniela Santanchè a chi la interrogava alla vigilia della mozione di sfiducia di oggi in Senato. A Palazzo Chigi, mentre facevano le valigie per il viaggio in Usa, una vocina le consigliava il contrario: non ti esporre, lascia correre, rimani in silenzio, prenditi la difesa d’ufficio della maggioranza senza strafare. Oggi pomeriggio Giorgia Meloni volerà in America direzione Casa Bianca per incontrare Joe Biden domani, ma farà in tempo a seguire, chissà con quanto interesse, lo scontato voto sulla “Santa”, nostra signora di Visibilia, inseguita dal fisco per chiarimenti, al centro di un’indagine che potrebbe portare anche alla truffa ai danni dello stato. Un ministro di FdI al Foglio: “Non so quanto potremo difenderla ancora”.