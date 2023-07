“Facciamo le riforme, non le guerre coi pm”. Parla Zanettin (FI)

L’agitazione la capisce. “Prima il caso Santanchè, con l’incognita sull’indagine. Poi l’imputazione coatta di Delmastro. Infine, la faccenda che riguarda il figlio del presidente La Russa. Una slavina di cronaca giudiziaria che ha tramortito un po’ tutti”. E però, aggiunge subito Pierantonio Zanettin, senatore di FI, massima autorità azzurra a Palazzo Madama in tema di giustizia, “non serve a niente una polemica frontale con la magistratura, soprattutto non serve al centrodestra. Perché nel gioco a somma zero di chi vuole annegare tutto nella gazzarra, a perderci è proprio chi la riforma della giustizia vuole farla davvero”.

