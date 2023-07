Santanchè: "Non solo il Pd, al Twiga venivano anche i grillini"

"Certe telefonate, certe prenotazioni che ho sempre accolto con piacere, non risalgono a un anno fa ma alla settimana scorsa", ci dice la ministra del Turismo. Che dagli avversari politici è spesso stata attaccata anche per il suo stile di vita

Da un lato lo strafottente godersi la vita e dall’altro il narcisismo moraleggiante . “Nei miei locali venivano in molti, mica soltanto del Pd. In tanti erano anche del Movimento cinque stelle. E certe telefonate, certe prenotazioni che ho sempre accolto con piacere, non risalgono a un anno fa. O a un mese fa. Ma alla settimana scorsa”, ci racconta oggi Daniela Santanchè. Ecco. Un dibattito sulla differenza antropologica tra destra e sinistra è un bel rischio, irto com’è d’inciampi razzistici, di cadute nel ridicolo, e di fortissime ipocrisie. Ma è questo genere di dibattito che, alla fine, il ministro del Turismo, più o meno consapevolmente, ha aperto mercoledì pomeriggio in Senato attraverso un passaggio del suo discorso: “Mi fa sorridere che le critiche più feroci vengano da molti che in privato hanno tutto un altro atteggiamento nei miei confronti”.