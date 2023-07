Schlein fa un video per Sánchez: ora la Spagna resta col fiato sospeso

Dai Pirenei alla Sierra Nevada non aspettano altro: il secondo atto memorabile dopo il caffè di Campobasso. “Yo soy Elly, non soy una madre y non soy cristiana”. E qui cambia la storia d’Europa

L’ora stellare per la sinistra europea, e forse mondiale, sta per battere: a Madrid vince ella, anzi, Elly. Apprensivi come siamo, cerchiamo sempre, potendo, di evitare la tentazione di pronostici elettorali. Ma oggi ci sentiamo a tal punto ottimisti che ci azzardiamo a confessarlo: tra meno di un mese in Spagna vincerà la sinistra. E’ inevitabile. Siamo infatti venuti in possesso di un’informazione determinante. Siamo in grado di anticipare ai lettori del Foglio uno di quegli eventi fatali che possono ribaltare tutte le previsioni. Ella, anzi Elly, cioè Schlein, vuole mandare un videomessaggio di sostegno a Pedro Sánchez. In spagnolo. Ecco.