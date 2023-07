Pippo Civati, da leader di Podemos italiano alla direzione di un locale

“Buongiorno. Mi dispiace ma non faccio politica e non concedo interviste da anni. Più o meno dall’ultima volta che mi ha cercato”. Allora rispose che era “con Bersani” e avrebbe richiamato. Pippo Civati, “gemello diverso” di Elly Schlein, già parlamentare e candidato alla segreteria Pd, nonché fondatore della versione italiana di Podemos, ha inaugurato da pochi giorni la sua nuova attività a Torino. Nulla di politico e perciò dribbla (per ora) ogni riflessione sui massimi sistemi. Ha aperto con il rapper Willy Peyote un locale trendy, Capodoglio ai Murazzi, in uno spazio dove prima c’era l’apprezzato club Alcatraz. Nella nuova iniziativa imprenditoriale il cantautore rap si occuperà del cartellone musicale, Civati - oggi editore di “People” - di organizzare rassegne più orientate alla cultura.

