Meloni rinvia il Mes a novembre, quando lo scenario europeo per lei sarà però peggiore

Mentre la raffinatissima strategia dell’“imboscamento patriottico”, come la chiama un autoironico meloniano, prendeva forma, giovedì pomeriggio, Stefano Candiani, salviniano di rango, scuoteva il capo: “Tanto il finale è già scritto. Il Mes lo si approverà e nessuno se ne accorgerà. Tre giorni di polemica, e basta”. C’era perfino chi suggeriva che, se abiura dovrà essere, come sarà, tanto vale farla ora, col sole che incoccia, gli italiani che già pensano all’ombrellone, e chiuderla lì. E invece, niente. Quattro mesi di sospensiva. Se ne riparla a novembre. Questa è la trovata partorita dalla destra. Che, nell’ansia del rinvio, non s’è forse accorta che in verità la scelta rischia di complicare la situazione su almeno tre fronti: il Patto di stabilità, il Pnrr, e le elezioni europee.

