Salvini apre al quarto mandato di Zaia, e così lo tiene in pugno

Matteo Salvini rompe il ghiaccio con abile mossa, a casa del rivale. “Se un governatore o un sindaco è bravo e ha già fatto due mandati”, la domanda è su De Luca, “perché non può ricandidarsi se i cittadini lo riscelgono?”. Piccola aggiunta. “Se uno è bravo, può farne anche quattro”. E toh guarda, quattro sarebbero giusto quelli di Luca Zaia – altri casi di simile longevità non ce ne sono – se si ripresenterà alle regionali del 2025. Le dichiarazioni di Salvini arrivano en passant, quasi uscendo dalla porta, durante il congresso dell’Unione generale del lavoro a Napoli. Confortano i capipopolo del centrosinistra nel sud: anche Emiliano in Puglia ha lo stesso problema. Ma parlano dritto al cuore del Veneto. Il tempismo è ben calibrato. Soltanto sabato scorso Zaia rendeva onore al nuovo segretario regionale del Carroccio, quell’Alberto Stefani che di Matteo è figlioccio politico e che al territorio piace come un bicchiere di prosek croato. Straparlava, il doge. “È tempo di aprire ai giovani, siamo all’inizio di un nuovo rinascimento, in nome della Liga”. Roba da non credere, si indignava la base dissidente. Scaricata sul proprio sul più bello, dal suo mentore più venerato. E infatti, più che da credere, c’era da aspettare. Secondo la pura logica del do ut des: Zaia rinnega la sua nomea di amministratore imparziale, volta le spalle ai suoi e dà la spinta decisiva agli yes men imposti da Roma; Salvini gli spalanca le porte del governatorato assoluto. Eccola, la contropartita. È un doppio patto col diavolo, che magari farà storcere il naso a qualche elettore. Ma poggia su una serie di constatazioni molto pragmatiche. Primo: la Lega è in conclamata crisi di consenso.

