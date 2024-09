Finisce a carte bollate. Alla fine Sangiuliano denuncia Boccia

L'ex ministro della Cultura ha depositato ai magistrati della procura di Roma una denuncia contro l'imprenditrice. La mossa era stata annunciata dal suo avvocato lo scorso 6 settembre

L'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha depositato ai magistrati della Cultura di Roma una denuncia contro l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia.



Dopo il caso che ha coinvolto il Mic, l'ex direttore del Tg2, dopo le dimissioni, ha deciso di agire per vie legali, come annunciato dal suo avvocato Silverio Sica lo scorso 6 settembre. Secondo le agenzie a occuparsi delle indagini dovrebbe essere Francesco Lo Voi.



Per il momento non si hanno notizie in merito agli estremi della denuncia. Nel frattempo, Boccia è tornata a Roma, come ha voluto mostrare nelle sue ultime storie su Instagram.

Il caso Sangiuliano-Boccia