“Via dal Movimento chi sta con Dibba”, dice Paola Taverna

“Chiunque sia iscritto all’associazione di Dibba non può far parte dei gruppi territoriali del M5s”. Parole e musica di Paola Taverna, vicepresidente del M5s, che l’altro giorno, questo è il senso, ha messo in guardia collaboratori ed eletti romani e laziali. L’associazione “culturale” di Alessandro Di Battista, il grande ex nato con la valigia tanto che ora sta in Sudamerica, si chiama “Schierarsi”. E sta al Movimento come l’Arci potrebbe stare al Pd. Insomma, sulla carta le due cose potrebbero convivere. Se non fosse che Dibba è assai amico di Virginia Raggi e la “canzone “ di Taverna vale già da tempo proprio per i cosiddetti raggiani: vanno marcati a vista e cacciati alla prima occasione utile. Sicché, per la propirtà transitiva, la cosa adesso vale anche per gli amici di Alessandro Di Battista. D’altra parte il clima che si respira nel Movimento, specie dopo l’ultima sconfitta alle regionali, non è dei migliori.

