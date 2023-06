“Europee? Il centrodestra si presenti federato”. Parla Lupi (Noi con l'Italia)

“Io al partito unico non ci credo. Piuttosto, in previsione delle prossime elezioni europee, possiamo lavorare a un patto federativo tra tutte le forze che si riconoscano nei valori del Ppe, che rimane il pilastro politico del centrodestra europeo”. L’onorevole Maurizio Lupi ha chiara in testa la sfida che le forze di maggioranza dovranno sostenere da qui a un anno. E cioè imprimere una svolta alla politica europea puntando sull’asse conservatori-popolari. “E il modello non può che essere il centrodestra italiano, la grande eredità lasciataci da Silvio Berlusconi”, dice il leader di Noi con l’Italia. In sostanza, significa presentarsi insieme all’appuntamento elettorale? “Abbiamo ancora un anno di lavoro davanti, ne discuteremo. Se c’è un progetto di futuro condiviso, la federazione può essere una soluzione. Ma anche andare divisi, con il proporzionale, e coalizzarsi dopo il voto. Del resto è quello che hanno fatto popolari e socialisti. Ma un modello come il nostro che metta assieme conservatori, popolari e magari liberali è una sfida interessante”.

