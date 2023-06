Salta il Cdm: "Motivi personali di Meloni", dicono da Palazzo Chigi

Niente vertice con i ministri, mentre monta il caso Santanchè e la maggioranza si avvita sul Mes. Il codice della strada di Salvini slitta a settimana prossima. La premier nel pomeriggio vedrà solo Metsola

Giorgia Meloni fa saltare il Consiglio dei ministri convocato per oggi alle 17. La riunione è rimandata a martedì prossimo. Ufficialmente per motivi personali della premier. Ma a dire il vero le tensioni dentro la maggioranza non mancano: dalla vicenda Mes, che vede la premier e il ministro Giorgetti su posizioni contrapposte, fino all’inchiesta di Report sulla ministra Daniela Santanché. Da ultimo, l’inchiesta che ha coinvolto Marcello Minenna e Gianluca Pini.

Il Cdm avrebbe dovuto approvare la riforma del codice della strada che porta la firma del vicepremier Matteo Salvini.

L’unico impegno di Meloni al momento confermato in giornata è con la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, l'incontro si terrà alle 16.