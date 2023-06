Santanchè rilancia e prepara la replica a Report

La ministra per il Turismo liquida le accuse come "infondate, anzi infondatissime". E dopo un confronto con la premier Meloni, che le ha assicurato fiducia incondizionata, medita di rigettare pubblicamente la ricostruzione del programma di Rai 3

"Dimettersi? Macché". Un suo collega di governo, meloniano in purezza, non ha dubbi. "Daniela resta dov'è". Santanchè insomma non ha alcuna intenzione di dimettersi. E anzi rilancia. Le accuse mossegli da Report, la ministra del Turismo le liquida come "infondate, anzi infondatissime". Così deve averle descritte anche a Giorgia Meloni, con la quale in queste ore si è confrontata. A lei, la premier ha espresso la stessa fiducia condizionata offerta tempo fa ad Andrea Delmastro dopo il famigerato caso Cospito.