E La Russa sbottò: "Cari senatori di maggioranza, garantite i numeri". Tra Mes e Lotito, la giornata terribile della destra

Il pastrocchio è così clamoroso che perfino Ignazio La Russa striglia la truppa. “Quando si inserisce un pacchetto così corposo di emendamenti a un decreto – sbuffa il presidente del Senato durante la conferenza dei capigruppo, a metà pomeriggio – che almeno ci si premuri di garantire i numeri. Sennò si fanno incidenti”. Che sia però solo un inciampo, è difficile da crederlo. Specie se chi dovrebbe quantomeno tentare di dissimulare è invece il primo a rivendicare l’imboscata. “Questo è solo l’antipasto”, dice Claudio Lotito. Lo dice entrando nell’aula della commissione Bilancio, al Senato, insieme al collega azzurro Dario Damiani. Il fattaccio si è appena prodotto. La maggioranza è andata sotto. Dieci a dieci: il centrodestra non ha i numeri per far passare il pacchetto di emendamenti promossi da FdI al dl Lavoro, proprio per l’assenza della coppia di FI. E a poco vale il tentativo vano di una senatrice meloniana che, in un sussulto di fantasia, si alza e grida: “Ma il voto del presidente vale doppio, no?”.

