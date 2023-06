Una Meloni anti lepenista all'Eliseo

La presidente del Consiglio scopre cosa può fare l’Unione europea per tutelare l’interesse nazionale. Un duetto anti sovranista a Parigi

Sono fatti per non comprendersi. Sono fatti per litigare. Sono la proiezione degli incubi l’uno dell’altro. Ma sono anche destinati a stare insieme, a lavorare fianco a fianco e a diventare una delle coppie più improbabili e più belle d’Europa. Il presidente francese, Emmanuel Macron, e la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ieri si sono incontrati, dopo molto peregrinare e dopo molto litigare, all’Eliseo e improvvisamente si sono capiti.