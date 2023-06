Le incognite sul simbolo. L'asse col Ppe. Tajani prepara la resistenza in vista delle europee

Gli alibi non più utilizzabili e quelli da non concedere. A essere cinici fin oltre il lecito, l’equilibrio che Antonio Tajani dovrà trovare sta tutto qui. Fosse facile. E invece no, facile non è per niente. Perché intanto da ora in poi la frase che tutto risolveva, il sortilegio che per mesi ogni dissidio ha soffocato, insomma quel “così ha deciso il presidente Berlusconi” non varrà più, è evidente, per giustificare scelte non condivise. E sì che ancora venerdì scorso, alla vigilia del pranzo che avrebbe dovuto rideterminare gli assetti di FI, prima che tutto precipitasse, era a quell’abracadabra che il ministro degli Esteri si affidava per scansare rogne. E dunque, ora che questo estremo rifugio non c’è più, ecco il pretesto da non concedere a chi, nel partito, vorrebbe fargli la guerra. “Collegialità”, è allora la nuova parola d’ordine. Il tutto, con vista sulle europee del 2024.

