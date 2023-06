Spiace per Bindi e soci, ma il funerale di Berlusconi non è affatto divisivo

C’è persino chi si è lamentato per la decisione di allestire dei maxischermi sulla piazza, dove sono attese decine di migliaia di persone che non avranno accesso alla chiesa. Come se Piazza Duomo non fosse già normalmente deturpata dai maxipalchi per i maxiconcerti e dalle incongrue palme che Beppe Sala sta tentando con abnegazione di far togliere. Ma Milan l’è on gran Milan, nonostante qualche sifolott protestatario, e a queste piccolezze non bada, come non ci badava il suo cittadino larger than life che domani sarà qui per ricevere l’ultimo saluto e il viatico religioso nel Duomo costruito da tutti i milanesi: i santi e, in maggioranza, i peccatori. Milano lo saluterà come lo sta salutando il resto dell’Italia. Ci sono stati anche taluni, e non soltanto gli svalvolati dei social ma persino gente che si vorrebbe presumere informata dei fatti, che si sono lamentati per i funerali di stato: gli si è dovuto spiegare che sono previsti da leggi e cerimoniali. Ma nel mondo degli odiatori sguaiati tiene ancora banco il tema della non opportunità del lutto nazionale (in effetti sette giorni sembrano un po’ troppi, anche se siamo ben lontani dai cinquantatré giorni per la morte del Re Sole).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE