La libertà è la grande eredità del berlusconismo

Più libertà per le persone, per le imprese, per l’Italia, un retaggio che è anche una responsabilità pesante per chi vorrà o saprà intestarsela

Per capire che trasformazioni abbia promosso Silvio Berlusconi, morto ieri all’età di 86 anni, nella politica e nella società italiana bisogna rivisitare la situazione esistente quando iniziò la sua attività imprenditoriale e poi quella politica. La stagione del ’68 aveva portato a una progressiva crescita del Pci, fino al compromesso storico, il che aveva permesso di condizionare la libertà di mercato con quelli che Enrico Berlinguer aveva definito “elementi di socialismo”. Di fatto si era creato un blocco dell’attività immobiliare abitativa anche per effetto della legge sull’equo canone che aveva distrutto il mercato degli appartamenti in affitto, si erano consolidati monopoli pubblici ormai superati in tanti altri paesi occidentali. Non solo l’informazione radiotelevisiva era in regime di monopolio pubblico: era vietata anche l’intermediazione di mano d’opera, monopolio di inefficienti uffici di collocamento statali, con effetti paralizzanti sul mercato del lavoro e prosino la raccolta di risparmio era gestita in regime di esclusiva dal sistema bancario, essenzialmente pubblico, perché era vietata la costituzione di fondi di investimento privati. La grande borghesia imprenditoriale si era adatta col tradizionale trasformismo alla situazione, difendendo le posizioni dominanti attraverso il “salotto buono” di Enrico Cuccia, e, come si scoprì più tardi con l’esplosione di Tangentopoli, attraverso un rapporto illecito con le forze politiche delle nuove maggioranze di pentapartito che avevano seguito il fallimento del compromesso storico.