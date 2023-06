La morte del Cav. vista dai giornali internazionali

x Bild (Germania) Bbc (Regno Unito) Financial Times (Regno Unito) The New York Times (Stati Uniti) The Washington Post (Stati Uniti) Le Monde (Francia) Le Figaro (Francia) El País (Spagna) Anadolu (Turchia) Ynet (Israele) 1 di 10

Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. Ma anche Israele, Turchia e numerose testate di altri paesi hanno dato grande risalto alla morte di Silvio Berlusconi, avvenuta questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. C'è chi lo descrive una “figura inarrestabile nella politica italiana”, come il quotidiano francese Le Figaro, altri che si soffermano sulla carriera da imprenditore (“Berlusconi ha fatto la sua prima fortuna nel settore immobiliare e nell’edilizia, per poi espandersi lentamente, in particolare nel mondo dei mass media”, dice l'emittente araba al-Jazeera), infine chi ricorda “il magnate dei media e proprietario di lunga data della squadra di calcio Milan”, come scrive il giornale tedesco Bild. Proprio quest'ultimo ha titolato: “Berlusconi era più del Bunga Bunga”.