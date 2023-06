Conte, il genio muto. Non va al gay pride, sta zitto sul fascismo e incassa in Rai

L’ex premier è dolce come un bigné e felpato come una moquette: l’unico prestigiatore capace di far sparire sé stesso. Ma se il Pd o Schlein balbettano, eccolo che parla

Pochette grossa e cervello fino. Giuseppe Conte ormai sta al Pd come una specie di Brigida, quella della famosa canzone napoletana, solo che lei era amara in apparenza e dolce in sostanza, mentre lui è l’opposto: “Mo cu ‘sti modi ohi Giuseppi / tazza e’ caffè parite / ‘n coppa tenite o zucchero / in funno amara site…”. E allora mentre quelli macinano a vuoto, e in Parlamento fanno pure l’Aventino, lui bada al sodo e si fa dare dei posti in Rai. Quelli strepitano sull’autoritarismo del governo? E lui fa eleggere Fofò Bonafede al Consiglio superiore della giustizia tributaria. Quelli denunciano le braccia tese alla parata del 2 giugno? E lui si prende la presidenza della Commissione di Vigilanza.