Fraccaro lavora con Tremonti, e in Parlamento l'M5s si offre come può a FdI

Cercavano la rivoluzione, e trovarono l’agiatezza. In attesa di un definitivo compendio sulla straordinaria parabola grillina, bisogna ammettere che per il momento la vicenda di Riccardo Fraccaro, l’ex ministro del M5s inventore del Superbonus 110 che oggi guadagna facendo consulenze sui crediti “incagliati” dalla sua stessa pasticciata legge, è un apologo rivelatore. Ci sarà tempo per indagare la storia di quei ragazzi che riuscirono a restare al governo con la destra, con la sinistra e poi pure con Draghi cambiando ogni volta tutte le idee ma mai nessuna poltrona, e ci sarà anche tempo per verificare un fatto statistico di somma importanza: può darsi che esista un grillino o ex grillino, in Italia, che abbia perso un treno, ma non ne esiste uno che dopo essere stato al governo abbia perso una consulenza strapagata .

