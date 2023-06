Copasir? Dibattito in Aula? Nessuno sa uscire dalla Via della Seta, pare

Meloni vuole un “passaggio parlamentare” per decidere sull'intesa firmata nel 2019 con la Cina. Nel frattempo, c’è chi lavora alacremente per restare, a cominciare dall'ambasciatore cinese in Italia, che chiede al mondo del business italiano di "calmare l'opinione pubblica negativa"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ancora poco più di sei mesi per decidere se e come uscire dal progetto strategico cinese della Via della Seta, ma ha già più volte ripetuto che sul memorandum – firmato il 23 marzo del 2019 dall’allora primo governo Conte e che si rinnoverà automaticamente a dicembre, a meno di una comunicazione formale a Pechino – serve “una attenta riflessione”. L’ha ripetuto anche ai partner del G7 di Hiroshima, che si è svolto il 19 e 20 maggio scorsi, e in conferenza stampa prima di lasciare il Giappone. Serve tempo per decidere, ha detto Meloni, ma poi ha parlato di un “passaggio parlamentare” necessario, cioè quello che secondo la presidente del Consiglio sarebbe mancato quando l’accordo, fortemente voluto e sostenuto dal M5s, è stato firmato.