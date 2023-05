Schlein come Meloni: va in Romagna per portare solidarietà, ma senza dirlo

Alla fine Elly Schlein ha deciso di andare nei territori colpiti dall'alluvione. No passerelle. Come Giorgia Meloni, la segretaria non ha informato preventivamente giornali e agenzie della visita. Come la premier ha comunque poi inviato foto e comunicato alla stampa. La segretaria del Pd è andata a visitare alcuni dei territori colpiti nell’Appennino dalle frane e in Romagna dall’alluvione, per vedere la situazione, portare la sua solidarietà alle comunità colpite e raccogliere le esigenze su cui mobilitare il partito.

