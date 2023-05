dopo l'alluvione

Il Cdm approva il decreto per l'Emilia Romagna. Meloni: "Sono prime importanti risposte"

Nel provvedimento rinvii fiscali e tributari, aiuti per le imprese e in particolare per quelle agricole, sostegni alla didattica. Bonaccini: "Servirà un altro decreto per la ricostruzione". Giovedì Von Der Leyen nei luoghi dell'alluvione