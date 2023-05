La politica non riesce a fare i conti con Calenda

Che gli vuoi dire a Calenda, Carlo Calenda? Ignora, strano, il peccato originale. Non esiste l’eden delle idee pure. Non esiste il comportamento virtuoso astratto. I valori sono varianti, anche i suoi, che lui lo percepisca, che lo capisca o no. Cattiveria e disdegno, irriverenza e furbizia, ipocrisia e mendacio, cinismo e rapidità di esecuzione, scippo e furto con destrezza, segreti e chiasso, tutti i difetti del mondo morale sono parte integrante della politica dei partiti. Calenda è il ritratto della persona a modo, irascibile spesso per buone ragioni, incline al ragionamento, alla pedagogia politica, al gin tonic con la società civile, ma sceglie i tempi e i modi dell’agire in quel modo razionalmente sconclusionato, cinguettante, che gl’infoltisce la schiera dei nemici, esterni e interni, e lo porta regolarmente a sbattere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE