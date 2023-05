Comuni e mercati dicono all'opposizione che è ora del piano B

Il risultato del primo turno delle elezioni comunali – elezioni che pur riguardando comuni relativamente piccoli coinvolgono circa sei milioni di elettori – confermerà al centrosinistra una direzione praticamente obbligata per provare nel futuro a impensierire il centrodestra di Giorgia Meloni. La direzione obbligata passa dalla necessità di costruire attorno al Partito democratico una coalizione molto larga capace di abbracciare anche chi oggi, nell’opposizione, si guarda in cagnesco. Non è semplice immaginare che un giorno Matteo Renzi, Carlo Calenda, Elly Schlein, Emma Bonino, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli possano trovare un modo per andare d’accordo. Ed è semplice anzi immaginare che nei prossimi mesi, complici le elezioni europee della primavera del 2024 che alimenteranno la concorrenza tra i partiti grazie al proporzionale con cui si andrà a votare, la competizione tra i partiti d’opposizione aumenterà a dismisura.

