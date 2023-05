Perché accogliendo Zelensky si può essere orgogliosi del sostegno italiano all'Ucraina

Non è il caso di essere modesti e per una volta, forse, si può persino fare sfoggio di orgoglio e anche di un pizzico di presunzione. La questione è semplice e riguarda il viaggio in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un viaggio importante dal punto di vista diplomatico, naturalmente, ma un viaggio importante anche per ciò che rappresenta il paese in cui arriverà nelle prossime ore il presidente ucraino: l’Italia. E allora sì, forse vale la pena di non essere modesti e di dire le cose come stanno. L’Italia, tra i paesi europei che hanno scelto di sostenere la resistenza ucraina, non è un paese come gli altri: è un paese speciale. E’ speciale per quello che ha fatto la maggioranza uscente, quella guidata da Mario Draghi tra il 2021 e il 2022. Quella maggioranza che riuscì a far allontanare dal putinismo un’intera classe dirigente politica, compresa quella più compromessa con il putinismo. E’ quella maggioranza che riuscì a convincere i grandi partner europei sulla necessità di accelerare le pratiche per far avvicinare l’Ucraina all’Unione europea. Ed è speciale però, l’Italia, anche per quello che sta facendo oggi, per alcuni motivi che vale la pena elencare.

