Il Mes entro giugno. Meloni studia il calendario della Camera

L’alibi era parso a tal punto fumoso che al dunque neppure chi l’ha avanzato se l’è sentita di difenderla davvero. E così Tommaso Foti, presidente dei deputati di FdI, incalzato dai capigruppo di opposizione ha allargato le braccia: “Non so, boh. Mi hanno detto di dir così”. Di dire, cioè, che la ratifica del Mes non poteva avvenire “per un problema di coperture”: di quei problemi, insomma, che insorgono quando non ci sono soldi a sufficienza nelle casse del Tesoro. E forse è stata l’onestà dell’ammissione di Foti a suggerire agli avversari di non inferire. “E’ chiaro che non sapeva come venirne fuori”, ha spiegato la dem Chiara Braga ai colleghi. Era il 2 maggio. E il colonnello meloniano aveva ordine di prendere tempo. Chissà se sapeva già che a Palazzo Chigi, intanto, una scadenza per il Mes l’avevano fissata: “Entro giugno”.

