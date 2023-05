Il millenarismo tecnologico soppianterà le vecchie utopie? Probabile

Il nostro presente, il nostro passato e futuro politico… in Italia, in Europa e nel mondo. Anche non volendo ci sono sempre occasioni che spingono, che costringono a vedere il Duemila alla luce del Novecento. Smemorati, non si riesce a esserlo. Il passato trova sempre qualche motivo per farci visita: fascismo, comunismo, totalitarismi. Che cosa siamo politicamente, tutti noi, anche presi uno per uno? La materia fluida dei partiti politici e l’assenza di vere fedi ideologiche hanno reso l’elettorato molto più imprevedibile e misterioso di dieci o venti anni fa. Ripetiamo che le democrazie sono “in crisi” per difficoltà di funzionamento; oppure diciamo che le democrazie sono “in pericolo” sia a causa di minacce esterne (regimi dittatoriali in potenze di primo piano) sia di minacce interne (il rischio che le destre si radicalizzino perché le sinistre non sanno cosa fare e come essere).

