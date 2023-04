Sbaglia chi identifica il conservatorismo solo con l'antiliberalismo

Conservare è la naturalissima reazione degli uomini rispetto alla caducità delle cose. Queste ultime tendono inesorabilmente a decadere, così un uomo o una donna che riassettano la casa o il giardino, che trattano con cura gli oggetti che li circondano, che mettono i loro gioielli in una cassetta di sicurezza o raccomandano ai loro figli di non frequentare certi luoghi si comportano appunto come persone che cercano di conservare. In questo senso siamo tutti un po’ conservatori. Anche in politica. Lo stato, non a caso, è per sua definizione l’istituzione che tutela, che conserva. E quello dispotico costituisce un’eccezione, proprio perché, come diceva Montesquieu, “nel regime dispotico il principe conserva solo se stesso”. Ma allora perché tanto discredito sul cosiddetto conservatorismo?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE