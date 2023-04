“Attenzione, l'occidente è sempre meno popolare fuori dall'occidente”

Ross Douthat spiega sul New York Times che la guerra in Ucraina sta spostando verso le autocrazie la simpatia di grandi blocchi internazionali

"Lo scorso autunno, a otto mesi dall'inizio del nuovo disordine mondiale creato dall'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin, il Bennett Institute for Public Policy dell'Università di Cambridge ha prodotto un lungo rapporto sulle tendenze dell'opinione pubblica globale prima e dopo lo scoppio della guerra. Non sorprende che i dati mostrassero che il conflitto aveva spostato il sentimento pubblico nelle democrazie sviluppate dell'Asia orientale e dell'Europa, così come negli Stati Uniti, unendo i loro cittadini contro Russia e Cina e spostando l'opinione di massa in una direzione più filoamericana. Ma al di fuori di questo blocco democratico, le tendenze erano molto diverse”. Così Ross Douthat sul New York Times.

“Per un decennio prima della guerra in Ucraina, l'opinione pubblica in ‘un vasto arco di paesi che si estende dall'Eurasia continentale al nord e all'ovest dell'Africa’, nelle parole del rapporto, era diventata più favorevole alla Russia anche se l'opinione pubblica occidentale era diventata più ostile. Allo stesso modo, le persone in Europa, nelle democrazie dell'Anglosfera e del Pacifico come il Giappone e la Corea del Sud si sono tutte rivolte contro la Cina anche prima del Covid-19, ma la Cina era considerata molto più favorevolmente in Medio Oriente, Africa subsahariana e Asia centrale. La guerra di Putin in Ucraina ha spostato queste tendenze solo ai margini. La Russia è diventata meno popolare nel 2022, ma nel complesso, l'opinione pubblica dei paesi in via di sviluppo dopo l'invasione era ancora leggermente più calorosa con la Russia che con gli Stati Uniti e (per la prima volta) anche più calorosa con la Cina che con l'America. Questa lettura del panorama geopolitico ha trovato conferma nei mesi successivi. Al di fuori dell'Anglosfera e dell'Europa, i tentativi di mettere in quarantena l'economia russa hanno trovato scarso sostegno, così come i tentativi di isolamento diplomatico. Le forze militari russe sono attive in tutta l'Africa. Mosca sta trovando acquirenti di energia disposti dall'Asia meridionale all'America Latina. Il regime di Putin ha appena convocato una conferenza di pace con la Siria, la Turchia e l'Iran, nella speranza di stabilizzare la propria posizione in Siria, mettendo da parte gli Stati Uniti e i suoi alleati curdi. Documenti trapelati dall'intelligence statunitense indicano che il presidente egiziano Abdel Fattah el Sisi ha recentemente autorizzato la vendita segreta di armi alla Russia, nonostante lo status del suo paese come alleato americano e beneficiario di aiuti.

Nel complesso, secondo un recente sondaggio dell'Economist Intelligence, al di fuori dell'alleanza occidentale c'è stata una lenta perdita di sostegno da parte dell'Ucraina: il numero di paesi che condannano l'invasione russa è leggermente diminuito nell'ultimo anno, e il numero di paesi neutrali e sostenitori della Russia i paesi sono aumentati. Non è chiaro se l'amministrazione Biden abbia una grande strategia calibrata su questa realtà.

All'estero, semplicemente non puoi costruire le alleanze necessarie per contenere la Cina o la Russia se non puoi lavorare con paesi che non abbracciano il liberalismo anglo-americano o il proceduralismo eurocratico. Hai bisogno di un modo per affrontare in modo costruttivo non solo le monarchie e i governanti militari, ma anche i modelli politici variamente descritti come populismo o democrazia illiberale o autoritarismo morbido, con leader nello stile di Narendra Modi dell'India e Recep Tayyip Erdogan della Turchia, se vuoi non voglio che il mondo appartenga al più duro autoritarismo di Mosca o al tecno-totalitarismo di Pechino. La strategia che equipara semplicisticamente la democrazia al liberalismo sociale o al progressismo non otterrà mai un consenso sostenuto dai repubblicani e sarà sempre ostaggio del prossimo ciclo elettorale. Ad alcuni falchi liberali potrebbe piacere credere che la sfida dell'illiberalismo sia principalmente una sfida di regimi imposti a popolazioni riluttanti - che le élite mediorientali, africane e dell'Asia centrale siano favorevoli alla Russia e alla Cina perché vogliono imitare il loro spietato modo di governo, ma che gli abitanti di questi paesi sarebbero nel campo liberale se solo lo stivale si staccasse dal collo.

Le democrazie ad alto reddito stanno diventando sempre più liberali dopo la caduta del muro di Berlino. Ma non c'è quasi nessun cambiamento nei valori del resto del mondo, nessun segno che il liberalismo sociale stia prendendo piede al di fuori dei paesi dove nel 1990 era già potente. Ciò crea una sfida per chiunque intenda organizzare la politica estera degli Stati Uniti attorno agli attuali valori progressisti. Forse puoi unire i nostri più stretti alleati, il nucleo ricco e invecchiato del nostro impero liberale, attorno a quel tipo di visione ideologica. Ma corri un rischio reale e crescente di alienare tutti gli altri”.