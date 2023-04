Houston, abbiamo un problema: religione figli e patriottismo crollano in America

Stati Uniti diversi da quelli che avevamo conosciuto. E si allarga la forbice tra Democratici e Repubblicani. Un sondaggio pubblicato dal Wall Street Journal

Patriottismo, fede religiosa, duro lavoro, avere figli e altri valori tradizionali che hanno contribuito a definire il carattere nazionale americano per generazioni stanno crollando, secondo un nuovo mega sondaggio del Wall Street Journal. Il sondaggio, condotto dall’Università di Chicago, vede il 38 per cento degli intervistati affermare che il patriottismo è importante per loro e il 39 per cento che la religione è molto importante. “Questo è in netto calo rispetto a quando il Journal ha posto per la prima volta la domanda nel 1998, quando il 70 per cento considerava il patriottismo molto importante e il 62 per cento lo diceva della religione”. E’ crollata anche la quota di americani che affermano che avere figli, il coinvolgimento nella propria comunità e il duro lavoro sono valori molto importanti. La tolleranza per gli altri, ritenuta molto importante dall’80 per cento degli americani solo quattro anni fa, da allora è scesa al 58 per cento. Bill McInturff, un sondaggista che ha lavorato a un precedente sondaggio del Journal, ha affermato che “queste differenze sono così drammatiche, dipingono un nuovo e sorprendente ritratto di un’America che cambia”. L’unica priorità testata dal Journal che è cresciuta di importanza nell’ultimo quarto di secolo è il denaro, che è stato citato come molto importante dal 43 per cento nel nuovo sondaggio, rispetto al 31 per cento nel 1998. Circa il 23 per cento degli adulti sotto i 30 anni ha affermato nel nuovo sondaggio che il patriottismo è molto importante per loro personalmente, rispetto al 59 per cento degli anziani di età pari o superiore a 65 anni. Solo il 23 per cento degli adulti sotto i 30 anni ha affermato che avere figli è molto importante.

Lo scenario cambia, e di molto, a seconda della filiazione politica. Fra coloro che si inquadrano Democratici, il patriottismo è condiviso dal 23 per cento, la religione è importante per il 27, l’importanza dell’avere figli dal 26. Fra i Repubblicani, questi valori crescono rispettivamente al 59 (patriottismo), 53 (religione) e 38 (figli). I ruoli si invertono nella domanda sull’impegno per la propria comunità, importante per il 32 dei Democratici e per il 26 dei Repubblicani.

La polarizzazione maggiore si nota sui temi che riguardano i “nuovi diritti”. Alla domanda se la società americana sia andata troppo avanti per accettare i transgender risponde affermativamente solo il 15 dei Democratici, contro il 75 dei Repubblicani. Alla domanda se le università siano troppo ossessionate dalle politiche di diversità (quote rosa, nere, ecc…), risponde affermativamente solo il 6 dei Democratici contro il 55 dei Repubblicani. Risultati simili alla domanda se le aziende siano troppo fissate sulle politiche di diversità. Quanto all’accettazione dei gay, il 52 dei Repubblicani ritiene che la società americana sia andata troppo avanti, contro il 6 dei Democratici.