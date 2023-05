"Voi in Aula, io esco". Meloni in tour per le città, stretta sui permessi dei deputati

“E’ andata bene”. Sorrisini e mezze pacche sulle spalle avvolgono Luca Ciriani in Transatlantico. Di risposta: ecco una smorfia del diretto interessato. Le pregiudiziali sul decreto Cutro sono state respinte dalla maggioranza: niente scherzi, questa volta. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, come si sa, la settimana scorsa ha vissuto un brutto quarto d’ora quando il governo è andato sotto alla Camera sullo Scostamento di bilancio, con Giorgia Meloni in missione a Londra. Figura barbina. Da dimenticare. E soprattutto da non far più accadere. Ecco perché la premier appena tornata a Roma, licenziato il decreto Lavoro, ha chiesto a Ciriani di parlare con i capigruppo di maggioranza per un lodo quorum. Una stretta sulle missioni e sui permessi.



Regolamenti alla mano sono in missione, dunque assenti giustificati, i presidenti di commissione e tutti i membri dell’ufficio di presidenza. Poi, a seconda dei casi, i vari presidenti dei gruppi autorizzano – anzi giustificano come a scuola – i singoli parlamentari se non si presentano in Aula. Il giorno del pasticcio, giovedì scorso, alla fine si è venuto a sapere che tra ritardi causa bagno, seminari all’estero, ponti con la famiglia e legittimi impedimenti le truppe hanno creato questo pasticcio. Ecco perché Ciriani ha iniziato a incontrare Tommaso Foti, che guida i deputati di Fratelli d’Italia. I due hanno aperto un’istruttoria, nome per nome, sugli assenti: andando a capire perché giovedì hanno marcato visita.



