Meloni: "Parlare di ricostruzione vuol dire scommettere sulla vittoria di Kyiv"

La premier ha tenuto un punto stampa insieme all'omologo di Kyiv: adesso interviene alla sessione plenaria della conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, organizzata all'Eur

La premier Giorgia Meloni partecipa questa mattina alla Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, organizzata da Roma e Kyiv nella cornice del Palazzo dei Congressi all'Eur. Come abbiamo scritto qui, non è esattamente quello che Meloni sognava mesi fa, ma nelle discussioni di oggi c'è l'intenzione, da parte del governo italiano, di distanziarsi dalle posizioni di Francia e Germania, stabilendo un canale di comunicazione privilegiato con Kyiv.

Al termine di un bilaterale con il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, Meloni ha tenuto un punto stampa con i giornalisti. "Parlare di ricostruzione per noi vuol dire scommettere concretamente sulla fine del conflitto e sulla vittoria, perché io sono certa che il futuro dell'Ucraina sarà di benessere, di pace e sempre più europeo", ha detto la premier. Aggiungendo che "la conferenza sulla ricostruzione è un impegno che io avevo preso personalmente con il presidente Zelensky nella mia visita a Kiev a fine febbraio, e come tanti impegni che l'Italia ha inteso mantenere c'è anche questo. Ho ribadito che l'Italia continuerà a fare la sua parte a 360° a sostegno dell'Ucraina". Shmyhal ha detto di essere grato all'Italia. E ha chiesto al governo italiano di sostenere l'adesione dell'Ucraina alla Nato, ricordando come il nostro paese abbia giocato un ruolo centrale affinché Kyiv ottenesse lo status di paese candidato a entrare nell'Ue.