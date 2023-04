"Il nucleare? In certi casi può essere una soluzione." Parla il portavoce italiano di Fridays for Future

Marzio Chirico, uno dei rappresentanti del movimento: "Può servire in paesi come la Germania, dove ci sono centrali già in essere: sulla carta sarebbero una via verso la sostituzione di fonti fossili. È il caso di porsi il problema dell'energia atomica a livello europeo"

Si parla di transizione ecologica, sviluppo sostenibile, Pnrr e nucleare, ma che cosa ne pensano i ragazzi di Fridays for future? “Immaginate di avere una fonte di energia stabile, a emissioni trascurabili, che copre una grossa componente del vostro mix energetico e che richiede pochi fondi per essere mantenuta? Ci rinuncereste in piena crisi climatica ed energetica? La Germania sì”, scrivono su Twitter i ragazzi di FFF Italia, corredando il post di un lungo excursus sulla storia del nucleare tedesco, in cui si evidenzia come la fonte energetica nucleare, “a bassissime emissioni, paragonabili a solare ed eolico”, passata in Germania attraverso un periodo di contrazione dopo il disastro nucleare di Fukushima e la ripresa delle manifestazioni contro il nucleare (2011), ha visto una successiva fase di contrazione, fino ad arrivare al 2021, con una produzione scesa al 6 per cento dell’energia e al 12 per cento dell’elettricità.