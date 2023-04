Come l'opposizione può fare la sua parte sul Pnrr? Parla il responsabile dem Alfieri

Arriva oggi in Aula, in Senato, il ddl di conversione del decreto legge sull’attuazione del Pnrr, proprio nel momento in cui tra i partiti di maggioranza si discute (specie tra Lega e Fratelli d’Italia) sui ritardi e sui conseguenti rischi di non-ottenimento della prossima tranche di fondi europei. Ma il problema dell’eventuale perdita dell’occasione irripetibile non riguarda soltanto la maggioranza, essendo in gioco il futuro di tutto il paese. Il principale partito d’opposizione – il Pd guidato da Elly Schlein– ha chiesto al governo Meloni di riferire in Parlamento sul tema Pnrr, ma lo scontro frontale potrebbe non essere la via più efficace per mettere in salvo i progetti. Come procedere, dunque? Lo chiediamo ad Alessandro Alfieri, senatore ed esponente della minoranza interna Pd, qualche giorno fa entrato nella nuova segreteria targata Schlein come responsabile Riforme e Pnrr. “Sentiamo tutta la responsabilità del momento, anche se dall’opposizione, perché vogliamo che il Pnrr sia un successo per l’Italia, visto anche che è stato costruito e pensato da figure istituzionali che appartengono al nostro mondo di riferimento: penso, tra gli altri, a Paolo Gentiloni, Enzo Amendola, Roberto Gualtieri. Persone che hanno cercato, in un momento difficile per l’Italia, nel post pandemia, di ragionare su alcuni nodi strutturali di fondo che minano la competitività e rendono necessarie alcune riforme nell’assetto economico-produttivo”.

