Se l'Italia vuole crescere deve spendere in maniera efficiente i soldi del Recovery

Il punto del direttore Claudio Cerasa ospite a Rtl 102.5 sul decreto Pnrr domani in Senato e sulle nomine delle partecipate

"Se l'Italia vuole crescere deve spendere in maniera efficiente i soldi del Pnrr", dice Claudio Cerasa, ospite a Rtl 102.5. "Oggi siamo in ritardo ma la strada è quella, per la crescita, l'occupazione e il benessere del paese". Domani arriva il decreto Pnrr in Senato: inevitabile una rimodulazione del piano? "Una rimodulazione minima è normale e legittima, ma il Pnrr è stato approvato da quasi tutta la classe politica, anche da Fratelli d'Italia", aggiunge Cerasa. "Se necessario nominiamo anche un commissario, diamo pieni poteri davvero a chi deve gestire il piano. Ma investiamo, questa è l'unica strada".



E poi ci sono le nomine. "FdI sembra dettare le regole, le quattro, cinque nomine importanti dovrebbero essere scelte di Giorgia Meloni. E' una cartina tornasole nello stato di salute della sua leadership".