La Svizzera si ribella giustamente contro le monnezza romana. Salvate Gualtieri

Chi di Nimby ferisce, di Nimby perisce, soprattutto quando per risolvere i problemi è costretto a cercare una soluzione, ancorché provvisoria, in somebody else’s backyard. Lo sa bene il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ogni giorno deve fare i conti con la drammatica situazione dei rifiuti. Nell’attesa che il termovalorizzatore di Santa Palomba entri in esercizio (data prevista: 2026), la monnezza della Capitale dovrà viaggiare per ben milleseicento chilometri via treno fino all’impianto olandese nel quale verrà smaltita. Solo che perfino questa strada non è priva di ostacoli. In Svizzera, dove dovrà passare il convoglio con i rifiuti romani, sta montando il malcontento. Il consigliere nazionale socialista Bruno Storni ha dato vita a un sentimento diffuso: “Il trasporto in treno via Alptransit dei rifiuti, sussidiato dalla legge svizzera sul trasferimento, è una follia. Si rischia, così facendo, di penalizzare il traffico passeggeri, in particolare nella nuova galleria del Ceneri che è ai limiti delle sue capacità operative. Ma c’è di più: agli occhi dei contribuenti elvetici un investimento di questa portata non è stato fatto per spostare immondizia tra una nazione e l’altra. E soprattutto non hanno nessuna intenzione di contribuire allo smaltimento del pattume romano”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE