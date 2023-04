Le condizioni di Berlusconi restano stabili. Tajani: "Dice di sentirsi bene". La visita di Gianni Letta

La terza notte in terapia intensiva è trascorsa in maniera tranquilla, riferiscono fonti sanitarie. "Ha riposato bene. Sono in contatto con famiglia. sono ottimisti", ha detto il ministro degli Esteri. Letta: "L'ho trovato meglio di quanto pensassi. Tornerà in campo"

Condizioni serie ma stabili: un cauto ottimismo ha accompagnato la terza notte in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, a seguito di un’infezione polmonare. L'ex premier è affetto da una leucemia mielomonocitica cronica. "Ha riposato bene” e ''dice di sentirsi bene, è un fatto positivo”, ha riferito Antonio Tajani. “Stamane non l’ho sentito, non è giusto affaticarlo”, ma “sono in contatto con famiglia, con il dottor Zangrillo”. Intanto “continuano le cure”, Berlusconi “è sempre riuscito a vincere la malattia” e sono ''tutti ottimisti, confidano nel suo coraggio nella sua forza, tornerà presto”, ha aggiunto il ministro degli Esteri e vice premier.