I dubbi di Calenda su Renzi direttore del Riformista

Parlare di tensioni o malumori è probabilmente esagerato. Ma qualche perplessità sul nuovo ruolo di Matteo Renzi, su quella che ha definito una situazione "inedita", a Carlo Calenda deve essere venuta. "Complimenti per il nuovo prestigioso incarico", twittava subito dopo aver appreso la notizia. Poi qualche dubbio su come il senatore toscano dirigerà Il Riformista è affiorato.

Lo si capisce dalla parole pronunciate da Calenda, in tv e sui giornalii. "Dovrà stare attento a chiarire che quello non sarà un giornale di partito", ha spiegato in un'intervista alla Stampa. "Gli faccio i miei auguri, se è questo che vuole fare nella vita, figurarsi". L'importante è non scavallare, evitare invasioni di campo che possano rallentare quel processo federativo che va avanti da circa un anno per mettere sotto un tetto comune Azione e Italia viva. Un percorso che dopo il discreto risultato elettorale alle politiche di settembre, si è attestato ben al di sotto delle aspettative nelle varie regionali, in particolare quelle lombarde. Nel frattempo Renzi - che già nelle passate settimane aveva annunciato in qualche modo un disimpegno, una pausa, dalla politica e dalla polemica "day by day" - ha preso un'altra strada, almeno per un anno.



Una scelta che, pare, non sia stata discussa o condivisa. E' lo stesso Calenda a lasciarlo intendere: "Mi ha telefonato Renzi prima di fare la conferenza stampa". Niente ragionamenti di opportunità che forse l'ex candidato sindaco a Roma avrebbe gradito, se è vero come ripete quasi quotidianamente che "l'unica cosa che a me interessa è costruire un partito". E d'altra parte le sortite del leader di Italia viva, al di fuori della politica, non piacciono troppo a Calenda, che non ha mai risparmiato critiche, anche aspre rispetto all'attività di conferenziere e consulente del suo collega di partito.

E quella separazione tra campi, auspicata ai tempi del rinascimento saudita, torna a chiederla oggi: "L'informazione è un contro potere. Serve una separazione molto netta per evitare conflitti d’interesse", ha detto a La7 Calenda, secondo cui "un senatore anche direttore di giornale è inedito, perchè è vero che ci sono stati altri casi, ma erano giornali di partito". E il Riformista non potrà diventere l'organo ufficiale dei centristi. "Renzi dovrà essere in grado di tracciare una linea tra il suo lavoro di senatore e quello di direttore di giornale. Lo deve ai suoi elettori e ai lettori del Riformista. Non è una cosa semplicissima".