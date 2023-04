Quella misera idea che la destra italiana ha dei propri elettori

Nei suoi primi cinque mesi di governo, Giorgia Meloni ha dimostrato di aver ben chiaro il modo in cui la maggioranza di governo deve rappresentare i suoi avversari politici. La destra italiana, da anni, tende ad autopresentarsi sulla scena pubblica come l’argine di qualcosa che non esiste, come l’argine a qualche pulsione illiberale che spesso esiste solo nella testa del centrodestra, e nei primi mesi di governo, anche con una certa efficacia, la destra ha compiuto un’impresa non semplice: ha costruito con l’opposizione una astuta dialettica politica grazie alla quale è riuscita a rafforzare nell’immaginario dell’opinione pubblica un’idea di opposizione che esiste solo nella testa della classe dirigente del centrodestra. Un’opposizione, per capirci, fatta di politici che divorano farina di grillo, che si abbuffano di carne sintetica, che passano il giorno a farsi le canne, che prendono diligentemente ordini da Soros, che passano le notti a organizzare rave illegali, che dedicano molto tempo a trafficare esseri umani, che alla sera tendenzialmente giocano a scopone con gli scafisti, che al pomeriggio tendenzialmente pagano uteri in affitto in giro per il mondo e che alla mattina passano in rassegna la rubrica per scambiarsi idee con gli anarchici.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE