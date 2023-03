Cosa può imparare Meloni dal metodo Macron

La riforma delle pensioni fortissimamente voluta da Emmanuel Macron, così voluta da Macron al punto da aver scelto di sottrarre la legge alla discussione in Parlamento utilizzando i poteri straordinari di cui è dotato il capo di stato francese, ha scosso l’opinione pubblica europea, e anche italiana, per via delle conseguenze politiche e sociali di quella legge. Si è molto scritto, in questi giorni, delle tensioni nelle piazze, delle ribellioni nelle strade, del dissenso nel paese, del consenso in discesa nei sondaggi, dei numeri risicati in Parlamento, ma si è scelto in modo surreale di non concentrarsi invece sulle ragioni che hanno spinto Macron a fare quello che pochi politici in Europa hanno avuto il coraggio di fare in questi anni: scegliere di mettere in campo politiche a favore dei giovani anche a costo di sfidare fette crescenti dell’opinione pubblica del proprio paese.

