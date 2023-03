Le cinque balle filo Putin smascherate

Stiamo calmi, perché le sanzioni alla fine fanno male più a noi che a loro. Stiamo buoni, perché il costo delle materie prime presto non sarà più gestibile. Stiamo attenti, perché senza esportare in Russia le nostre imprese sono destinate a collassare. Restiamo prudenti, perché senza il gas russo, vedrete, non riusciremo mai a superare l’inverno. Stiamo accorti, perché le nostre democrazie non sono fatte per difendere la pace di paesi lontani dai nostri. Cinque delle grandi verità che con una certa disinvoltura i professionisti della zizzania hanno utilizzato in questi mesi per alimentare dubbi attorno all’opportunità della difesa dell’Ucraina da parte dell’occidente, da parte dell’Europa e da parte dell’Italia, improvvisamente, di fronte alla realtà dei fatti, si sono andate magnificamente a squagliare come neve al sole.

