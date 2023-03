Il fascismo degli antifascisti: la violenza c'è e sta tutta a sinistra

Un altro po’ di intimidazioni, violenze di piazza, teppismi, volgarità, turpi rievocazioni storiche degli anni Settanta e finirà che la prossima manifestazione antifascista di Firenze Elly Schlein la dovrà dedicare a Giorgia Meloni e alla solidarietà nei confronti del centrodestra. Al liceo Carducci di Milano alcuni studenti che probabilmente credono di essere di sinistra appendono a testa in giù i ritratti di Meloni e del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, scimmiottando l’orrore della guerra civile. A Torino gli anarchici sfasciano il centro della città, sfondano le vetrine dei negozi, e mentre gridano “libertà” divellono l’arredo urbano. Nel fine settimana, a Firenze, i collettivi di sinistra, travestiti come i figuranti delle fiction di Marco Tullio Giordana sugli Anni di piombo, scandiscono slogan come: “Il maresciallo Tito ci ha insegnato, uccidere un fascista non è reato”.

