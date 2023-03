“Su Cutro serve una commissione d'inchiesta”, dice Minniti

Potrebbe essere il coniglio che vien fuori dal cilindro, l’iniziativa che spiazza i detrattori, compatta la maggioranza e consente al governo, presieduto da Giorgia Meloni, di assumersi la responsabilità di ricostruire i fatti. Attorno alla tragedia di Steccato di Cutro, l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti lancia una proposta: “Un paese democratico come l’Italia non può permettersi un rimbalzo di responsabilità, per questo Palazzo Chigi dovrebbe istituire una commissione di inchiesta interministeriale, che coinvolga Viminale, Infrastrutture ed Economia. Una commissione governativa, non parlamentare, guidata direttamente dalla presidenza del Consiglio, con l’obiettivo di ricostruire quanto accaduto per riferire in Parlamento in tempi rapidi e ridisegnare le regole d’ingaggio per le operazioni di soccorso nel Mediterraneo”. Minniti, che oggi presiede la Fondazione Med-or di Leonardo, si tiene lontano dal coro di chi invoca le dimissioni di questo o di quel ministro. In una vicenda in cui hanno perso la vita oltre sessanta migranti (per giunta meritevoli di protezione internazionale, provenendo da paesi come Afghanistan, Siria, Pakistan), non servono capri espiatori.

